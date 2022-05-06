В Башкирии многодетная семья из-за пожара осталась без крыши над головой

12:22, 06 май 2022

В МЧС по Башкирии вечером 5 мая поступило сообщение о том, что горит дом по улице Салавата Юлаева в селе Ишмухаметово Баймакского района. На место прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и добровольной пожарной команды села Ишмухаметово.







На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение жилого бревенчатого двухквартирного дома размером 20х8 метров. Пожар ликвидировали.

«В первой квартире в результате возгорания пострадала женщина, 1968 года рождения, после оказания медицинской помощи от транспортировки в медицинское учреждение она отказалась. Во второй квартире проживает многодетная семья, самый младший из пяти детей, находившихся в квартире – 2021 года рождения. Пострадавших среди них нет. Все жители дома после пожара размещены у родственников в селе Ишмухаметово», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.



Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ