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В Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу

В Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу

13:52, 06 май 2022

ЧП произошло вчера днем в уфимском аэропорту. Самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTA103 «Сургут — Уфа», задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

По сообщению телеграм-канала Aviaincident, во время послеполетного осмотра на заднем бампере обнаружили следы касания. Экипаж воздушного судна подтвердил, что инцидент произошел при посадке.

На борту самолета находились 50 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии экстренно сел Боинг-737 из-за отказа оборудования. 
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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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