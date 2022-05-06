В Башкирии самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу
13:52, 06 май 2022
ЧП произошло вчера днем в уфимском аэропорту. Самолет авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTA103 «Сургут — Уфа», задел хвостом взлетно-посадочную полосу.
По сообщению телеграм-канала Aviaincident, во время послеполетного осмотра на заднем бампере обнаружили следы касания. Экипаж воздушного судна подтвердил, что инцидент произошел при посадке.
На борту самолета находились 50 пассажиров и 4 члена экипажа.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии экстренно сел Боинг-737 из-за отказа оборудования.
Источник:
www.proural.info
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