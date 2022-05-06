В Башкирии без вести пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов

17:02, 06 май 2022

В Уфе пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов



Он вышел из дома 4 мая и с этих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры организации "Башрегионспас".



Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что заявление о пропаже в полицию подала мать подростка.



Приметы:

рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.



Был одет:

в черную куртку-парку с капюшоном, черные джинсы с карманами, черные макасины с белой подошвой.



Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по 📞: 8-937-3-102-112 или 112.

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