В Башкирии без вести пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов
17:02, 06 май 2022
В Уфе пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов
Он вышел из дома 4 мая и с этих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры организации "Башрегионспас".
Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что заявление о пропаже в полицию подала мать подростка.
Приметы:
рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет:
в черную куртку-парку с капюшоном, черные джинсы с карманами, черные макасины с белой подошвой.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по 📞: 8-937-3-102-112 или 112.