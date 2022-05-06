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В Башкирии без вести пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов

В Башкирии без вести пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов

17:02, 06 май 2022

В Уфе пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов

Он вышел из дома 4 мая и с этих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают волонтеры организации "Башрегионспас".

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что заявление о пропаже в полицию подала мать подростка.

Приметы:
рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет:
в черную куртку-парку с капюшоном, черные джинсы с карманами, черные макасины с белой подошвой.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить информацию по 📞: 8-937-3-102-112 или 112.
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Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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