В Башкирии рыбак едва не утонул упав в воду сбросного канала
22:41, 06 май 2022
Сегодня вечером в ЕДДС г. Уфы позвонила женщина и сообщила о том, что на сбросном канале возле озера Теплого в воде находится мужчина и не может выбраться на берег.
На место были направлены сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы. Спасатели помогли 39-летнему уфимцу выбраться на сушу. Пострадавший рассказал, что пришел к сбросному каналу на рыбалку и случайно упал в воду.
Сотрудники скорой помощи доставили его в лечебное учреждение для обследования.
Ранее пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сегодня, 5 мая, сообщила, что в столице спасли рабочего, с которым произошел несчастный случай. По предоставленным данным, 38-летнего мужчину засыпало грунтом.
Источник: УГЗ города Уфы
Фото: УГЗ города Уфы
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