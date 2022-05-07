В Башкирии в кювет опрокинулся водитель трактора

В Баймакском районе на автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак 45-летний местный житель, управляя трактором «МТЗ-80», съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария произошла вечером, 6 мая.
В ДТП пострадал 60-летний пассажир и был госпитализирован с различными травмами.
В ведомстве добавили, что водитель был в состоянии опьянения, не имел водительского удостоверения и транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.