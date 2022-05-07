В Башкирии в кювет опрокинулся водитель трактора

10:30, 07 май 2022

В Баймакском районе на автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак 45-летний местный житель, управляя трактором «МТЗ-80», съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, авария произошла вечером, 6 мая.



В ДТП пострадал 60-летний пассажир и был госпитализирован с различными травмами.







В ведомстве добавили, что водитель был в состоянии опьянения, не имел водительского удостоверения и транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с рельс сошел грузовой поезд с семью цистернами и вагоном.

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Фото: скрин видео