В Башкирии в пожаре погибли корова и теленок
12:22, 07 май 2022
Сегодня, 7 мая, на улице Заречной в деревне Старокурзя Бураевского района произошел пожар – погибли корова и теленок, а также пострадал 74-летний мужчина, который пытался выгнать авто, и был доставлен в больницу с ожогами левой руки II степени.
На место пожара незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды.
По данным ведомства, огнем повреждены дом, пристроенная кирпичная веранда, баня, два металлических гаража, бревенчатая летняя кухня, дощатый сарай и два автомобиля.
«Строения на участке располагались вплотную друг к другу. Установлено, что пожар начался с бани», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по РБ.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.