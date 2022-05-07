В Башкирии в пожаре погибли корова и теленок

12:22, 07 май 2022

Сегодня, 7 мая, на улице Заречной в деревне Старокурзя Бураевского района произошел пожар – погибли корова и теленок, а также пострадал 74-летний мужчина, который пытался выгнать авто, и был доставлен в больницу с ожогами левой руки II степени.







На место пожара незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды.



По данным ведомства, огнем повреждены дом, пристроенная кирпичная веранда, баня, два металлических гаража, бревенчатая летняя кухня, дощатый сарай и два автомобиля.





«Строения на участке располагались вплотную друг к другу. Установлено, что пожар начался с бани», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по РБ.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ