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В Башкирии в пожаре погибли корова и теленок

В Башкирии в пожаре погибли корова и теленок

12:22, 07 май 2022

Сегодня, 7 мая, на улице Заречной в деревне Старокурзя Бураевского района произошел пожар – погибли корова и теленок, а также пострадал 74-летний мужчина, который пытался  выгнать авто, и был доставлен в больницу с ожогами левой руки II степени.  

На место пожара незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды. 

По данным ведомства, огнем повреждены дом, пристроенная кирпичная веранда, баня, два металлических гаража, бревенчатая летняя кухня, дощатый сарай и два автомобиля.


«Строения на участке располагались вплотную друг к другу. Установлено, что пожар начался с бани», — прокомментировали в пресс-службе МЧС России по РБ. 

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар
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