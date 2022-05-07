В Башкирии подсобный рабочий упал с 5-метровой высоты
12:33, 07 май 2022
Как сообщила Гострудинспекция в РБ, инцидент произошел 29 апреля на строительном объекте, расположенном по улице Коммунистическая.
51-летний рабочий упал с пятиметровой высоты во время уборки мусора. В результате несчастного случая пострадавший получил тяжелые травмы и на машине скорой помощи был отвезен в больницу № 22.
Гострудинспекция проводит проверку на предприятии и выясняет причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии рыбак едва не утонул упав в воду сбросного канала.
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Источник:
i-gazeta.com
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