Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии получил серьезные ожоги во время приготовления еды

Житель Башкирии получил серьезные ожоги во время приготовления еды

12:43, 07 май 2022

В Салавате 63-летний мужчина пострадал во время приготовления еды. Об этом сообщает МЧС по республике.

Накануне днём, 6 мая, в диспетчерскую МЧС позвонили из приёмного покоя хирургического центра города. В больнице сообщили, что к ним поступил мужчина с термическим ожогом боковой поверхности туловища II и III степени, левого плеча, левого бедра, тыльной поверхности стопы 15-18%.

Как выяснилось, вечером 5 мая пострадавший готовил пищу. Внезапно у него загорелась рубашка. Мужчина успел самостоятельно потушить пламя, но получил сильные ожоги.


Сейчас житель Салавата госпитализирован в больницу №1 города Стерлитамака. Его состояние оценивается как крайне тяжёлая.

«Уважаемые жители республики! Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте неосторожного обращения с огнем, не используйте неисправное электрооборудование и не курите в постели», - предупредили в региональном МЧС.

Читайте также:

В Башкирии в пожаре погибли корова и теленок
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Теги: Салават происшествия
Читайте также

Житель Стерлитамака чуть не сгорел во время приготовления шашлыка
Происшествия в Башкирии
Житель Стерлитамака чуть не сгорел во время приготовления шашлыка
В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина получил смертельные ожоги, пытаясь потушить загоревшуюся лодку
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина, пытаясь потушить полыхающий дом, получил серьезные ожоги
В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: