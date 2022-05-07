Житель Башкирии получил серьезные ожоги во время приготовления еды

12:43, 07 май 2022

В Салавате 63-летний мужчина пострадал во время приготовления еды. Об этом сообщает МЧС по республике.







Накануне днём, 6 мая, в диспетчерскую МЧС позвонили из приёмного покоя хирургического центра города. В больнице сообщили, что к ним поступил мужчина с термическим ожогом боковой поверхности туловища II и III степени, левого плеча, левого бедра, тыльной поверхности стопы 15-18%.



Как выяснилось, вечером 5 мая пострадавший готовил пищу. Внезапно у него загорелась рубашка. Мужчина успел самостоятельно потушить пламя, но получил сильные ожоги.





Сейчас житель Салавата госпитализирован в больницу №1 города Стерлитамака. Его состояние оценивается как крайне тяжёлая.



«Уважаемые жители республики! Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте неосторожного обращения с огнем, не используйте неисправное электрооборудование и не курите в постели», - предупредили в региональном МЧС.

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Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан