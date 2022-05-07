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В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов

В Башкирии пропал 31-летний Тимур Денисов

22:14, 07 май 2022

Близкие пропавшего 31-летнего Тимура Денисова из Уфы снова обратились за помощью к неравнодушным жителям республики. Его родственники попросили помочь в поисках и сообщать любую информацию, которая касается исчезнувшего мужчины.

Тимура Денисова начали искать еще 2 февраля. В тот день он пропал при невыясненных обстоятельствах. Мужчина жил один, позвонил своим родным, вышел куда-то, а затем перестал отвечать. Его семья сразу же обратилась в полицию, но пока что результатов поисков нет.

– Вышел буквально ненадолго, но домой он не вернулся. И по сей день ничего неизвестно о его местонахождении. Просим обратить внимание каждого жителя Уфы, возможно, вы видели Тимура или вам что-либо известно о нём, – обратились ко всем его родные.

Члены семьи Дениса сообщили, что информация о том, где может быть Тимур, регулярно поступает, однако после проверки ни одно из свидетельств не подтверждается. Сейчас его семье важно помочь распространить информацию об уфимце.

– Его очень ждут дома. Близкие переживают и не теряют надежды. Мы проверяем каждое из немногочисленных свидетельств, которые к нам поступают, но пока ни одно из них не подтвердилось. Мы просим, – отметили в его семье.


Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны «Найк» с белыми эмблемами по шву, черные угги.

Если вам что-то известно о местонахождении Тимура Денисова, сообщите, пожалуйста, волонтерам по номеру 8 800 700 54 52 или же обратитесь в полицию по номеру 102.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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