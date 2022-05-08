В Башкирии в опрокинувшемся авто погибла молодая девушка

11:03, 08 май 2022

Смертельная авария произошла в Хайбуллинском районе. При опрокидывании автомобиля погибла 24-летняя девушка, еще одна женщина получила ранения. Ведется разбирательство.







Авария произошла ночью на 65 километре автодороги Сибай-Акъяр. Житель Зилаирского района 24 лет за рулем "Лада Приора" не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. - - В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Медицинская помощь потребовалась 32-летней пассажирке "Лады", - сообщили в ГИБДД по РБ.



Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять аварий. Пострадали 13 человек.

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Фото: ГИБДД по РБ