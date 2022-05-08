В Башкирии женщина отправилась в лес за приправой и заблудилась

11:26, 08 май 2022

Несколько случаев пропажи людей во время сбора дикого лука в лесах республики зафиксировали спасатели. Так на днях искали женщину, которая ушла в лес за дикоросом и исчезла. К счастью потеряшка утром сама нашла дорогу домой, но ей пришлось ночевать в лесу, подвергая себя опасности.







В госкомитете РБ по ЧС рассказали, что как только начинается сезон сбора дикоросов, возрастает и количество звонков в экстренные службы с сообщениями о том, что кто-то заблудился в лесу и срочно требуется помощь в поисках.



- Вчера днем две женщины отправились на сбор дикого лука в лесной массив деревни Кадырово Белокатайского района, - сообщили спасатели. - Заходя в лес, они договорились встретится у машины в 19-00, но к установленному времени одна из женщин к автомобилю не вышла.





Подруга потерянной женщины позвонила спасателям. Ее искали всю ночь, но не нашли. Утром женщина сама смогла добраться до родной деревни. Но она ночевала в лесу среди диких зверей.



Оказывается, в Башкирии это не единственный случай, когда люди уходят собирать дикий лук и пропадают.



- За весну это уже не первый поиск людей, отравившихся за дикоросами в лес, подобный случай произошёл 22 апреля в деревне Кирдасово Абзелиловского района молодой человек, 2000 года рождения, ушел в лес, чтобы собрать дикий лук, и пропал. Парень был найден, спустя два дня сотрудниками полиции, - говорится в сообщении.

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Фото: из открытых источников