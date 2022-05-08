11:45, 08 май 2022

Фотографии раненной птицы пользователи опубликовали в соцсетях



В Башкирии браконьеры ранили лебедя. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.



Как следует из материалов публикации, двух лебедей обнаружили близ деревни Исянбетово Баймакского района республики. Сообщается, что один из лебедей ранен, а другой — не отходит своего партнёра.



Местные жители уже обратились к следователям, чтобы те нашли злоумышленников. Также сообщается, что местные жители ищут ветеринара для оказания помощи птице.



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Фото: соцсети