В Башкирии браконьеры ранили лебедя
11:45, 08 май 2022
Фотографии раненной птицы пользователи опубликовали в соцсетях
В Башкирии браконьеры ранили лебедя. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.
Как следует из материалов публикации, двух лебедей обнаружили близ деревни Исянбетово Баймакского района республики. Сообщается, что один из лебедей ранен, а другой — не отходит своего партнёра.
Местные жители уже обратились к следователям, чтобы те нашли злоумышленников. Также сообщается, что местные жители ищут ветеринара для оказания помощи птице.
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Источник:
mkset.ru
Фото: соцсети
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