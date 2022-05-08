В Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина

17:21, 08 май 2022

В Башкирии произошел пожар в однокомнатной квартире. Внутри обнаружено тело погибшего мужчины.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:11 8 мая. Пожар произошел в однокомнатной квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома на проспекте Ленина в Туймазах. На место были оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В результате пожара огнем поврежден пол на площади два на два метра.



В ходе тушения пожара в 10:33 обнаружено тело 35-летнего мужчины. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Читайте также: Житель Башкирии получил серьезные ожоги во время приготовления еды

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ