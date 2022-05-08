В Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина

В Башкирии произошел пожар в однокомнатной квартире. Внутри обнаружено тело погибшего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:11 8 мая. Пожар произошел в однокомнатной квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома на проспекте Ленина в Туймазах. На место были оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В результате пожара огнем поврежден пол на площади два на два метра.
В ходе тушения пожара в 10:33 обнаружено тело 35-летнего мужчины. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.