Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина

17:21, 08 май 2022

В Башкирии произошел пожар в однокомнатной квартире. Внутри обнаружено тело погибшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:11 8 мая. Пожар произошел в однокомнатной квартире многоквартирного пятиэтажного жилого дома на проспекте Ленина в Туймазах. На место были оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В результате пожара огнем поврежден пол на площади два на два метра.

В ходе тушения пожара в 10:33 обнаружено тело 35-летнего мужчины. В качестве причины возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Читайте также:

Житель Башкирии получил серьезные ожоги во время приготовления еды
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
В Башкирии после тушения пожара в доме, на диване обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после тушения пожара в доме, на диване обнаружили тело мужчины
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: