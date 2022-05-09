В Башкирии в аварии погибли водитель и пассажирка Toyota Camry

13:11, 09 май 2022

Сегодня, 9 мая, в Баймакском районе в страшном ДТП погибли водитель и пассажир Toyota Camry. О трагедии рассказали сотрудники пресс-службы республиканского ГИБДД.







Авария случилась на шоссе Магнитогорск-Ира. Как следует их предварительных данных, «Тойота» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. Водитель автомобиля, 35-летний житель Сибая, и его пассажирка скончались до приезда медиков. В машине также находилась еще одна женщина, она получила различные травмы, ее госпитализировали.



На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, детали произошедшей аварии уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в опрокинувшемся авто погибла молодая девушка.

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Фото: ГИБДД по РБ