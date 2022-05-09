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В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина

В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина

13:18, 09 май 2022

8 мая 2022 года в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Сельской в г.Уфе.

На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что на 4 этаже в одной из квартир жилого дома происходило горение домашнего имущества. Пожар потушен.


Звеном газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара эвакуировано 10 человек. На месте пожара обнаружены двое пострадавших мужчин, в ходе осмотра бригадой скорой медицинской помощи, констатирована смерть одного из мужчин, 1971 года рождения. Второй мужчина, 1974 г.р от госпитализации отказался. По уточненным данным, когда начался пожар, первыми на помощь пришли соседи, почувствовавшие запах гари, вскрывшие входную дверь и вытащившие, находившегося без сознания мужчину, 1974 г.р. в подъезд. В квартире горел диван.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причина пожара устанавливается.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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