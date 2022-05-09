В Башкирии в лобовом столкновении автомобилей погибли 2 человека, четверо пострадали

14:32, 09 май 2022

Сегодня, 9 мая, жуткое лобовое ДТП произошло в Альшеевском районе Башкирии – два человека погибли, еще четверых доставили в больницу с различными травмами.



Авария произошла около 13.30 дня на 89-ом километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки – столкнулись «Volkswagen Polo» и встречный «Ford Focus».



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, сейчас на месте происшествия работает полиция и спасатели. Подробности уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии погибли водитель и пассажирка Toyota Camry.



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Фото: ГИБДД по РБ