В Башкирии в лобовом столкновении автомобилей погибли 2 человека, четверо пострадали
14:32, 09 май 2022
Сегодня, 9 мая, жуткое лобовое ДТП произошло в Альшеевском районе Башкирии – два человека погибли, еще четверых доставили в больницу с различными травмами.
Авария произошла около 13.30 дня на 89-ом километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки – столкнулись «Volkswagen Polo» и встречный «Ford Focus».
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, сейчас на месте происшествия работает полиция и спасатели. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии погибли водитель и пассажирка Toyota Camry.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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