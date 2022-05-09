В Башкирии из-за поломки остановилась канатная дорога
18:20, 09 май 2022
В Уфе в спортивном комплексе «Трамплин» остановилась канатная дорога. Пассажиры повисли в воздухе на высоте нескольких метров. Об этом сообщили сегодня, 9 мая, в Управлении гражданской защиты города.
Авария произошла около 16:00. В кабинках фуникулера находились 35 человек, из которых девять детей. На место вызвали спасателей, которые помогли людям спуститься.
Оказалось, что канатная дорога остановилась из-за повреждения низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор. Фуникулер закрыли на ремонт.
— На данный момент спасателями проводится эвакуация пассажиров при помощи альпинистского снаряжения. Среди них пострадавших нет, — рассказали в УГЗ.
Источник:
ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
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