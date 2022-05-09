В общежитии крупного вуза в Башкирии произошел пожар

21:47, 09 май 2022

В общежитии УГАТУ на улице Мингажева в Уфе произошел пожар. Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в МЧС Башкирии. Причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, однако известно, что пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС.







— В 20:08 поступило сообщение о пожаре, на место по повышенному рангу пожара направлены 12 единиц техники и 40 человек личного состава, — сообщили спасатели. — На момент прибытия наблюдалось задымление на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития. В ходе разведки установлено, что происходило горение личных вещей в раздевалке для вахтеров.



Как рассказали в МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, в 20:36 открытое горение было ликвидировано.

Читайте также: В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ