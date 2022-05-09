В общежитии крупного вуза в Башкирии произошел пожар
21:47, 09 май 2022
В общежитии УГАТУ на улице Мингажева в Уфе произошел пожар. Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в МЧС Башкирии. Причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, однако известно, что пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС.
— В 20:08 поступило сообщение о пожаре, на место по повышенному рангу пожара направлены 12 единиц техники и 40 человек личного состава, — сообщили спасатели. — На момент прибытия наблюдалось задымление на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития. В ходе разведки установлено, что происходило горение личных вещей в раздевалке для вахтеров.
Как рассказали в МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, в 20:36 открытое горение было ликвидировано.