Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В общежитии крупного вуза в Башкирии произошел пожар

В общежитии крупного вуза в Башкирии произошел пожар

21:47, 09 май 2022

В общежитии УГАТУ на улице Мингажева в Уфе произошел пожар. Об этом сегодня, 9 мая, сообщили в МЧС Башкирии. Причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, однако известно, что пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС.

— В 20:08 поступило сообщение о пожаре, на место по повышенному рангу пожара направлены 12 единиц техники и 40 человек личного состава, — сообщили спасатели. — На момент прибытия наблюдалось задымление на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития. В ходе разведки установлено, что происходило горение личных вещей в раздевалке для вахтеров.

Как рассказали в МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, в 20:36 открытое горение было ликвидировано.

Читайте также:

В Башкирии в страшном пожаре погиб мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также

В Башкирии в общежитии БГАУ произошел пожар, эвакуированы 50 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в общежитии БГАУ произошел пожар, эвакуированы 50 человек
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
На улице Чкалова в Уфе сгорели несколько домов
Происшествия в Башкирии
На улице Чкалова в Уфе сгорели несколько домов
В городе Октябрьский на заправке произошел пожар
Происшествия в Башкирии
В городе Октябрьский на заправке произошел пожар


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: