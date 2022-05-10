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В Башкирии в больнице умерла 9-летняя девочка, попавшая в аварию с пожаром

В Башкирии в больнице умерла 9-летняя девочка, попавшая в аварию с пожаром

08:00, 10 май 2022

9-летняя девочка, попавшая в больницу после ДТП в Альшеевском районе Башкирии, скончалась в Раевской ЦРБ. Об этом сегодня вечером, 9 мая, сообщили в МЧС по Башкирии. Она стала третьей жертвой этого ДТП, до этого погибли двое взрослых мужчин.

Напомним, авария случилась на дороге Чишмы — Киргиз-Мияки. Столкнулись Volkswagen Polo и Ford Focus. После столкновения автомобили загорелись.

— Два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы, — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о том, что среди пострадавших также 34-летний мужчина и 30-летняя женщина. Все они, включая впоследствии погибшую девочку, находились в сознании в момент госпитализации.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия аварии
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