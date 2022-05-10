В Башкирии мужчина застрял ногой в заборе и повис

11:18, 10 май 2022

Около часа ночи 10 мая 49-летний мужчина обратился в экстренные службы и рассказал, что застрял в заборе в районе базы отдыха «Горный воздух». Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. На место происшествия выехали спасатели.







«Изначально указанное место происшествия было не верным. В ходе поиска пострадавшего он сам уточнил свое местоположение и был обнаружен в селе Павловка на улице Колхозной. Мужчина зацепился ногой за забор и повис», - рассказали специалисты.



Спасатели сняли пострадавшего и отвезли его домой.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в спортивном комплексе «Трамплин» остановилась канатная дорога. Пассажиры повисли в воздухе на высоте нескольких метров.

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Фото: Госкомитет по ЧС РБ