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Страшная авария в Башкирии: погибли 5 человек

Страшная авария в Башкирии: погибли 5 человек

11:26, 10 май 2022

Сегодня, 10 мая, зарегистрировано ДТП с пятью погибшими. Авария произошла на 133 км автодороги Уфа-Янаул. По имеющимся данным, столкнулись "Renault Sandero" и "Skoda Rооmster". На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Подробности уточняются.

На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в лобовом столкновении автомобилей погибли 2 человека, четверо пострадали. Авария произошла около 13.30 дня на 89-ом километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки – столкнулись «Volkswagen Polo» и встречный «Ford Focus».

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии Мишкинский район
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