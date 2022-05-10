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В Башкирии дети получили травмы катаясь на незакрепленной карусели

В Башкирии дети получили травмы катаясь на незакрепленной карусели

17:28, 10 май 2022

В Нефтекамске на аттракционе в центральном парке на улице Парковой получили травмы две двенадцатилетние девочки, сообщил Уфа1 местный житель.

По его словам, инцидент произошел 8 мая в 19:10, когда школьницы катались на карусели. Наш собеседник утверждает, что аттракцион не был закреплен.

— При вращении карусель начало мотать из стороны в сторону, — рассказал он. — [К тому же] силовой кабель, к которому была подключена карусель, просто лежит на земле, а в парке куча детей играет.


Об этом же случае рассказал городской паблик NEXT-TV, на опубликованных им кадрах с места видно тот самый кабель, а также девочек, которым врачи оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел на карусели, находящейся на территории компании «Рубин». Площади городского парка, согласно выпискам из Росреестра, находятся в аренде у компании и ее руководителя Ратмира Амирова.

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Источник: ufa1.ru
Фото: NEXT-TV / Vk.com
Теги: Нефтекамск происшествия
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