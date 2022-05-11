В Башкирии продолжаются поиски пропавшего полтора года назад Геннадия Сычкова

08:11, 11 май 2022

Родственники Геннадия Сычкова, уроженца села Дарьино Мелеузовского района Башкирии, продолжают его поиски. Накануне у мужчины был день рождения – ему исполнилось 36 лет. Близкие вновь разместили объявление о его поисках в социальных сетях, они не теряют надежды найти его живым.







- Дома все ждем и надеемся, приди, услышь нас, ждем тебя при любой сложившийся ситуации, - написала родственница Геннадия Сычкова в одном из сообществ в социальных сетях.



Напомним, Геннадий Сычков пропал 27 декабря 2020 года – он не вернулся домой после новогоднего корпоратива, который проводил в деревне Новая Казанковка в Мелеузовском районе республики. Всех, кто видел похожего мужчину, просят позвонить в полицию по номеру 112.





Приметы Геннадия Сычкова: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, глаза светлые.



Был одет в длинную куртку темного цвета с капюшоном, джинсовые брюки синего цвета, ботинки коричневого цвета, майка белого цвета свитер бежевого цвета. Шапки, шарфа и перчаток у него не было.

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Фото: соцсети