В Уфе во встречном ДТП погиб молодой водитель

10:04, 11 май 2022

Сегодня, 11 мая, в Уфе на улице Бакалинской столкнулись «Hyundai Accent» и «Volkswagen Tiguan» – в результате ДТП погиб один из водителей. Как сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы, авария произошла в первом часу ночи.







По словам очевидцев, в салоне немецкой иномарки был зажат водитель, потребовалась помощь спасателей.



«Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали 23-летнего парня, и передали бригаде скорой помощи. 25-летний водитель второго автомобиля скончался на месте ДТП; также в аварии пострадала пассажирка «Volkswagen Tiguan».



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Фото: скриншот видео