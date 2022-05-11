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В Башкирии угарным газом отравился 10-летний ребенок

В Башкирии угарным газом отравился 10-летний ребенок

10:26, 11 май 2022

ЧП произошло в Калининском районе столицы Башкирии на ул. Первомайской, сообщает ИА «Башинформ».

Мама мальчика позвонил в скорую помощь  и рассказал, что ее ребенок потерял сознание в ванной. На место сразу же выехали врачи и сотрудники аварийной газовой службы. Оказалось, что во время купания ребенку стало плохо  и он потерял сознание. С диагнозом, «Отравление угарным газом» его увезли на скорой.

По предварительной версии ребенок едва не погиб  из-за неправильно работающей колонки. Газовики обследовали  оборудование и отключили на время газ в пяти квартирах этого дома.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии дети получили травмы катаясь на незакрепленной карусели.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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