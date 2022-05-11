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Массовая авария в Башкирии: погибла 73-летняя пенсионерка

Массовая авария в Башкирии: погибла 73-летняя пенсионерка

11:22, 11 май 2022

Серьезная авария произошла вечером 10 мая на территории Кармаскалинсного района. При столкновении трех автомобилей один человек погиб и двое пострадали.

На седьмом километре дроги Уфа-Инзер-Белорецк 41-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся со встречной «Ладой Ларгус», которой управлял 57-летний уфимец. В следующее мгновение «Ларгус» врезался в «Хендай Гетс».

С тяжелыми травмами в больницу доставили 73-летнюю пассажирку «Ларгуса» - ночью пенсионерка умерла. Травмы также получили водитель «Приоры» и 52-летняя пассажирка второго отечественного авто.

Ранее сообщалось о том, что 11 мая, в Уфе на улице Бакалинской столкнулись «Hyundai Accent» и «Volkswagen Tiguan» – в результате ДТП погиб один из водителей. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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