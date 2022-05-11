Массовая авария в Башкирии: погибла 73-летняя пенсионерка
11:22, 11 май 2022
Серьезная авария произошла вечером 10 мая на территории Кармаскалинсного района. При столкновении трех автомобилей один человек погиб и двое пострадали.
На седьмом километре дроги Уфа-Инзер-Белорецк 41-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся со встречной «Ладой Ларгус», которой управлял 57-летний уфимец. В следующее мгновение «Ларгус» врезался в «Хендай Гетс».
С тяжелыми травмами в больницу доставили 73-летнюю пассажирку «Ларгуса» - ночью пенсионерка умерла. Травмы также получили водитель «Приоры» и 52-летняя пассажирка второго отечественного авто.
Ранее сообщалось о том, что 11 мая, в Уфе на улице Бакалинской столкнулись «Hyundai Accent» и «Volkswagen Tiguan» – в результате ДТП погиб один из водителей.
Читайте также:Страшная авария в Башкирии: погибли 5 человек
Источник:
www.sobkor02.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе во встречном ДТП погиб молодой водитель
Происшествия в Башкирии
ДТП в Иглинском районе: водитель совершая обгон по касательной столкнулся с попутной «Киа Рио»
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе две пожилых пассажирки пострадали в аварии
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в лобовом столкновении двух авто пострадали 4 человека