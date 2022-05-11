В Башкирии нашли мертвой пропавшую женщину

16:26, 11 май 2022

Пропавшая 10 мая в Бураевском районе 46-летняя Ниля Зиангирова найдена мёртвой. Об этом 11 мая сообщается в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «Вконтакте».



«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.



В поисковом отряде не уточняют обстоятельства происшествия.



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