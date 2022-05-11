В Башкирии нашли мертвой пропавшую женщину
16:26, 11 май 2022
Пропавшая 10 мая в Бураевском районе 46-летняя Ниля Зиангирова найдена мёртвой. Об этом 11 мая сообщается в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «Вконтакте».
«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
В поисковом отряде не уточняют обстоятельства происшествия.
Источник:
ufa.aif.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пропавшая Альфия Даутова из Белорецкого района найдена мертвой
Происшествия в Башкирии
В Уфе найдена мертвой пропавшая Анна Макозина
Происшествия в Башкирии
Пропавшую жительницу Мелеузовского района нашли мертвой в реке
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе нашли Снежану Саликову