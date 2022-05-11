В Башкирии опознали людей, заживо сгоревших в автомобиле после аварии

19:17, 11 май 2022

Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими, произошедшей накануне в Мишкинском районе Башкирии. Пассажирами сгоревшей иномарки «Рено Сандеро» оказался 64-летний заслуженный учитель музыки и игры на аккордеоне Яков Нечаев и его попутчица – 46-летняя многодетная мать из Бураевского района Ниля Зиангирова.







Трагическую новость о гибели Якова Нечаева сообщили в Краснохолмской детской школе искусств, где последние 39 лет работал педагог.



Всю свою жизнь Яков Нечаев посвятил обучению детей музыке. Он не только являлся бессменным руководителем отделения народных инструментов по классу аккордеон, но и основал детский хор народной песни «Родничок», а также руководил народным хором «Ветераны» в селе Краснохолмский.



- В коллективе Яков Нечаев пользовался уважением и всегда был душой компании - его аккордеон не смолкал. Про таких широких душой людей говорят: «Как много нашего ушло с тобой! Как много твоего осталось с нами». Не хочется верить и трудно представить, что его нет с нами! Вечная память, - скорбят коллеги погибшего учителя.



Напомним, ДТП произошло утром 10 мая на 133 километре трассы Уфа – Янаул в Мишкинском районе. Там на приличной скорости столкнулись лоб в лоб две иномарки: Renault Sandero, за рулем которого и находился 64-летний педагог, и Skoda Roomster, которой управлял 24-летний местный житель. От сильного удара машины сильно искорежило, а Рено вылетел с дороги в кювет и вспыхнул. В итоге водитель и его пассажирка не смогли выбраться из машины и сгорели заживо в салоне иномарки.





Изначально личность погибшей женщины не могли установить – по версии дорожных полицейских, Яков Нечаев подобрал попутчицу в Краснохолмском и решил подвезти ее в сторону Бирска. Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшей оказалась 46-летняя жительница деревни Мамады Бураевского района Ниля Зиангирова.



- Удалось опознать только по кулону и куртке. Тетя ехала в Бирск за гусятами, и тут такая трагедия… У всей семьи шок, никак не можем поверить в случившееся. Такой веселый человек был, как не приедешь в гости - всегда смех в ее доме, - рассказывают родственники.



У погибшей женщины остались трое детей – 15-летний сын и 2 совершеннолетние дочери. Сейчас семье требуется помощь с похоронами. Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту дочери погибшей, которая и организует похороны (2202200541394845 Мусина Зиля Альфрисовна).



Что касается второй иномарки, то водитель и двое его пассажиров – 16-летняя девушка и 24-летний парень получили серьезные травмы и скончались на месте аварии до приезда медиков. По сообщениям в соцсетях погибшие были жителями деревни Сосновка Мишкинского района.









Сейчас по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователям-криминалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. В свою очередь, к расследованию подключилась и региональная прокуратура, которая намерена контролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

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