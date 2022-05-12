В Башкирии пьяная женщина напала на полицейского (видео)

12:08, 12 май 2022

Нападение женщины в селе Леуза попало на видео, которое опубликовали "Вести". Сотрудник полиции пытается задержать мужчину во дворе одного из домов. В это время пьяная женщина бросает в полицейского различные вещи.





Участковый уполномоченный Отдела МВД России по Кигинскому району 26 апреля проводил в селе проверку по месту жительства женщины, которая состоит на учете за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. При составлении документов она начала вести себя агрессивно и напала на полицейского. Сотрудник полиции получил ушибы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.



За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении нее составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ. Кроме того, в следственные органы для принятия процессуального решения направлен материал по факту нападения на полицейского.





Пресс-служба Следкома республики сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: скриншот видео