В Башкирии простились с учителем, который погиб в страшной аварии

13:57, 12 май 2022

Среди погибших в ДТП в Мишкинском районе Башкирии оказался 64-летний учитель музыки Яков Нечаев. Информацию об этом сообщили в Краснохолмской школе искусств Калтасинского района. По словам директора учреждения, Нечаев был талантливым педагогом и душой коллектива. Похороны преподавателя прошли сегодня, 12 мая.







Яков Нечаев был преподавателем по классу баян и аккордеон. По специальности он проработал 39 лет. Как рассказала руководитель Краснохолмской школы Илюза Попова, в столь трагичную гибель педагога невозможно поверить.



— Яков Алексеевич в коллективе пользовался уважением и всегда был душой компании — его аккордеон не смолкал. Грамотный квалифицированный специалист, аккомпаниатор, — сообщила она.





Напомним, ДТП случилось 10 мая на трассе Уфа — Янаул. Столкнулись Renault Sandero под управлением Якова Нечаева и Skoda Roomster, за рулем которой находился 24-летний житель Мишкинского района. От удара Renault вылетела в кювет и загорелась. Вместе с Нечаевым в машине находилась попутчица. Оба, по данным ГИБДД, сгорели заживо. Водитель и два пассажира второй машины, среди которых была 16-летняя девушка, тоже скончались.

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Фото: Илюза Попова / Vk.com