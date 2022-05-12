Пожар в Башкирии: в реанимацию попал мужчина

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в Уфе, который произошел накануне, 11 мая. По данным спасателей, в результате в реанимацию попал один человек.
По предоставленной информации, возгорание началось 11 мая, в 13:52, на улице Вострецова, 6/1. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит двухкомнатная квартира.
С места происшествия спасли 65-летнего мужчину, которого госпитализировали в реанимацию больницы №18. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги 1, 2 и 3 степеней головы, туловища, рук – 30%, из которых 20% глубокие, а также ожоговый шок, ингаляционную травму, отравление продуктами горения. Состояние оценивается как очень тяжелое. С места происшествия также эвакуировались пять человек.