В Башкирии в перевернувшемся тракторе обнаружили тело водителя

14:57, 12 май 2022

9 мая в Абзелиловском районе произошёл несчастный случай. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.



В праздничный день 50-летний мужчина выехал на тракторе из села Бурангулово в сторону деревни Исхаково. До места назначения он не добрался и пропал. Пропавшего искали жители села вместе с полицейскими.







Только 11 мая поисковая операция завершилась. К сожалению, сельчанин был найден мёртвым. Его тело было найдено под перевернувшимся трактором в 3 км от деревни Исхаково. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.



Ранее сообщалось о том, что в Шаранском районе сегодня, 11 мая, произошла серьезная авария, в которой погиб один человек и еще пятеро попали в больницу. Информацию об этом передали в ГИБДД Башкирии.

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