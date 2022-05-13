В Башкирии водитель автобуса сбил велосипедиста

08:59, 13 май 2022

В Уфе автобус сбил велосипедиста. Авария произошла примерно в 15.30 на пересечении улиц Ленина и Чернышевского.







Как сообщила пресс-служба УГИБДД по РБ, водитель автобуса ПАЗ «Вектор» двигался по улице Ленина. Он не смог вовремя остановить транспортное средство и совершил наезд на 22-летнего велосипедиста. Молодой человек проезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение города.





Автобус ехал по маршруту № 290. В его салоне в момент ДТП находилось 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.



Сотрудники ГИБДД выясняют причину и обстоятельства аварии.

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