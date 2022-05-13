Под Уфой два человека пострадали от возгорания кислородного баллона
09:16, 13 май 2022
12 мая Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в личном хозяйстве по Школьная в п. Нижегородка Уфимского района произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения. Возгорание произошло при погрузке кислородного баллона объемом 50 л в а/м Газель (грузовой).
К сожалению, в результате пострадало двое мужчин 2000 и 1983 г.р. Мужчина 1983 г.р. госпитализирован в ожоговое отделение ГКБ № 18.
На место выезжала оперативная группа МЧС России и спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые провели разгерметизацию кислородного баллона.
Причины произошедшего выясняются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.
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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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