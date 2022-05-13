В Башкирии погиб мужчина, перевернувшись на мотоблоке

10:50, 13 май 2022

В Нуримановском районе Башкирии при опрокидывании мотоблока погиб его водитель. Об этом 13 мая сообщила региональная ГИБДД.



ДТП случилось на улице Калинина в селе Красный Ключ. 60-летний местный житель на мотоблоке «Нива» стал подниматься на крутой подъем. В какой-то момент транспорт заглох, скатился вниз и опрокинулся. Водитель получил травмы, и скончался на месте происшествия.



Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливают инспекторы дорожной полиции.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в перевернувшемся тракторе обнаружили тело водителя.



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Фото: ГИБДД по РБ