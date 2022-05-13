В Башкирии погиб мужчина, перевернувшись на мотоблоке
10:50, 13 май 2022
В Нуримановском районе Башкирии при опрокидывании мотоблока погиб его водитель. Об этом 13 мая сообщила региональная ГИБДД.
ДТП случилось на улице Калинина в селе Красный Ключ. 60-летний местный житель на мотоблоке «Нива» стал подниматься на крутой подъем. В какой-то момент транспорт заглох, скатился вниз и опрокинулся. Водитель получил травмы, и скончался на месте происшествия.
Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливают инспекторы дорожной полиции.