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В Башкирии 71-летнюю пенсионерку переехал грузовой автомобиль

В Башкирии 71-летнюю пенсионерку переехал грузовой автомобиль

12:05, 13 май 2022

В ГИБДД Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая произошла накануне, 12 мая, днем. По информации ведомства, в результате происшествия скончалась 71-летняя старушка. 

По предоставленным данным, на Первомайской улице 28-летний уфимец за рулем грузовика «Исузу» наехал при движении задним ходом на пожилую женщину. 

Пенсионерку с травмами госпитализировали в больницу, где она скончалась спустя три часа. В настоящий момент разбираются в причинах произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб мужчина, перевернувшись на мотоблоке. ДТП случилось на улице Калинина в селе Красный Ключ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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