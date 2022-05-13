В Башкирии мужчина спас семью из горящего автомобиля

12:11, 13 май 2022

Стало известно имя героя, спасшего семью из горящего автомобиля в Башкирии



Стало известно имя героя, который спас семью в ДТП в Альшеевском районе Башкирии. Мужчина не раздумывая бросился на помощь к пострадавшим из горящего автомобиля. Слова благодарности выразила жительница села Раевский Алия Хуснутдинова.







"От имени всех родственников, друзей хочется выразить слова благодарности Талгату Абдуллину. Увидев произошедшее ДТП, случившееся на дороге между Раевкой и Шафрановом, и очаги пламени, охватившие автомобиль, ни секунды не задумываясь, ты бросился на помощь и спас семью Гилязутдиновых. Большое тебе спасибо! На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить нашу благодарность тебе.", - написала Алия.





Напомним, страшная авария, унесшая жизни троих человек, произошла в Альшеевском районе 9 мая. На 89 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Focus, которые от удара загорелись. 29 и 30-летние мужчины, которые находились в салоне автомобиля марки Volkswagen, погибли. 9-летняя девочка, 30-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.



Позже стало известно, что пострадавшая девятилетняя девочка скончалась в ЦРБ села Раевский.

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