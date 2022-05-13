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В Башкирии после вписки нашли тело 17-летней девушки с пеной во рту

В Башкирии после вписки нашли тело 17-летней девушки с пеной во рту

14:04, 13 май 2022

Тело 17-летней девушки нашли 7 мая в квартире на проспекте Октября в Уфе.

О жутком происшествии сообщает портал «МБ». По данным журналистов, за день до происшествия она отдыхала вместе со своим приятелем и 18-летней хозяйкой квартиры. Утром владелица жилплощади уехала на работу. Позже проснулся второй участник вечеринки, который и обнаружил тело подруги. Молодой человек вызвал медиков, но им оставалось только констатировать смерть девушки.

По предварительным данным, перед смертью у девушки шла пена изо рта. Также имеется информация о том, что приехавшие на место полицейские изъяли пакетики с неким «подозрительным веществом». Его состав и происхождение сейчас выясняют эксперты.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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