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В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в интернате

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в интернате

14:13, 13 май 2022

26 января 2022 года в детском доме-интернате в селе Серафимовский Туймазинского района нашли тело 12-летнего подростка. Следователи Башкирии устанавливают причины и обстоятельства смерти мальчика.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть не была насильственной — ребенок скончался от имевшегося заболевания. Однако правоохранители назначили еще одну комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить выводы первоначального исследования и провести всесторонний анализ обстоятельств, которые могли привести к смерти подростка. Также следователи и криминалисты проверяют соответствие оказываемых в интернате услуг предъявляемым законом требованиям и нормам.


— В ходе расследования действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе СК РБ.

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Источник: www.proural.info
Фото: mintrudrb
Теги: Туймазинский район происшествия
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