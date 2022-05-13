В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в интернате

14:13, 13 май 2022

26 января 2022 года в детском доме-интернате в селе Серафимовский Туймазинского района нашли тело 12-летнего подростка. Следователи Башкирии устанавливают причины и обстоятельства смерти мальчика.







Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть не была насильственной — ребенок скончался от имевшегося заболевания. Однако правоохранители назначили еще одну комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить выводы первоначального исследования и провести всесторонний анализ обстоятельств, которые могли привести к смерти подростка. Также следователи и криминалисты проверяют соответствие оказываемых в интернате услуг предъявляемым законом требованиям и нормам.





— В ходе расследования действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка, — добавили в пресс-службе СК РБ.





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Фото: mintrudrb