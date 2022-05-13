В Башкирии к дверям роддома подбросили 6-месячного ребенка

14:26, 13 май 2022

Сегодня, 13 мая, к дверям уфимского роддома в Орджоникидзевском районе Уфы подкинули полугодовалую девочку. В детском кресле, в котором находился ребенок была обнаружена записка, в ней указывалось имя малышки и дата рождения. Девочку родили в ноябре прошлого года.







Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мать ребенка была оперативно установлена. Ей оказалась многодетная жительница уфимской Черниковки.



«Она пояснила, что у нее нет возможности воспитывать третьего ребенка. В отношении уфимки составлен протокол по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Инспекторы ПДН проводят дальнейшую проверку», — добавили в ведомстве.

Читайте также: В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в интернате

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram