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В Башкирии к дверям роддома подбросили 6-месячного ребенка

В Башкирии к дверям роддома подбросили 6-месячного ребенка

14:26, 13 май 2022

Сегодня, 13 мая, к дверям уфимского роддома в Орджоникидзевском районе Уфы подкинули полугодовалую девочку. В детском кресле, в котором находился ребенок была обнаружена записка, в ней указывалось имя малышки и дата рождения. Девочку родили в ноябре прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мать ребенка была оперативно установлена. Ей оказалась многодетная жительница уфимской Черниковки. 

«Она пояснила, что у нее нет возможности воспитывать третьего ребенка. В отношении уфимки составлен протокол по статье 5.35. КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Инспекторы ПДН проводят дальнейшую проверку», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа
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