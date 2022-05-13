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В Башкирии нашли мертвым пропавшего 27-летнего Александра Лялюшкина

В Башкирии нашли мертвым пропавшего 27-летнего Александра Лялюшкина

18:02, 13 май 2022

В Башкирии завершились поиски пропавшего 27-летнего Александра Лялюшкина. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина найден погибшим.

Причина смерти и обстоятельства пропажи не уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в деревне Бекетово Кармаскалинского района республики пропал 27-летний Александр Лялюшкин. Его местонахождение не было известно с 26 апреля.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Кармаскалинский район происшествия поиск
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