На трассе в Башкирии разбились беременная и ее муж

20:12, 13 май 2022

Ехали навестить братские могилы на 9 мая: в жуткой аварии на трассе Башкирии разбились беременная и ее муж







Напомним, 9 мая в Альшеевском районе на трассе Чишмы - Киргиз-Мияки «Фольксваген Поло» вылетела на встречку и взрезалась в «Форд Фокус». Обе машины смяло, они загорелись. На месте аварии погибли водитель и пассажир «Фольксвагена» 30 и 29 лет. В другой машине находилась семья из Раевки – 33-летний Артем Гилязутдинов, его 29-летняя супруга Мадина и 10-летняя дочка Камилла. Вся семья получила многочисленные травмы и переломы. Их увезли в больницу, но, к сожалению, несмотря на усилия врачей, малышка скончалась.



"Это было 9 мая. Мадина с мужем и дочкой поехали в Шафраново, там братские могилы – они каждый год туда приезжают. Уже на обратном пути, когда они ехали домой, в них врезалась машина… Дочь на 19 неделе беременности – к счастью, обследование показало, что ребенок в порядке. Они оба с мужем сейчас в реанимации, состояние стабильно тяжелое. У обоих многочисленные переломы со смещением и осколками. Дочери 3 операции сделали уже. У Артема ноги зажало – переломы в шести местах, бедренная артерия задета... Вроде в понедельник должны будут перевезти в Уфу и делать операцию – ставить железные пластины, чтобы кости срастались. Мы все молимся за их выздоровление, - рассказала мама Мадины Клара Ахмадулловна.





По словам женщины, сейчас виновники аварии пытаются повернуть всю историю так, будто это автомобиль семьи выехал на «встречку» и спровоцировал ДТП.



"Как можно так говорить! Видно же – ни следов торможения, ни попытки сбросить скорость… Просто как танк проехал – лоб в лоб столкнулись машины", - сокрушается женщина.



Похороны маленькой Камиллы уже прошли. Ее родители не смогли проводить дочку в последний путь, поскольку сами борются за свою жизнь в реанимации.









Сейчас по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование. В свою очередь в Следственном комитете республики ходатайствуют о передаче материалов уголовного дела в ведомство.

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Фото: соцсети