В Башкирии без вести пропал 19-летний Эмиль Муфтахов
10:03, 14 май 2022
В Уфе без вести пропал 19-летний Эмиль Муфтахов. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 12 мая, сообщают волонтеры группы поиска «ЛизаАлерт».
Особые приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черная рубашка, темно-синие трико с красно-белыми вставками.
Всем, кто обладает информацией о разыскиваемом, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропал 15-летний подросток Усман Шаймарданов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропали четыре ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропал 25-летний Равиль Фаляхов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропали 3 ребенка