В Башкирии без вести пропал 19-летний Эмиль Муфтахов

10:03, 14 май 2022

В Уфе без вести пропал 19-летний Эмиль Муфтахов. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 12 мая, сообщают волонтеры группы поиска «ЛизаАлерт».



Особые приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.



Был одет: черная куртка с капюшоном, черная рубашка, темно-синие трико с красно-белыми вставками.



Всем, кто обладает информацией о разыскиваемом, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Фото: соцсети