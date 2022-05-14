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В Башкирии юноша на мопеде пострадал в аварии с «Ладой»

В Башкирии юноша на мопеде пострадал в аварии с «Ладой»

13:41, 14 май 2022

Накануне, 13 мая, вечером в Дюртюлинском районе Башкирии столкнулись мопед Vento Riva и «Лада Приора».

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Первомайской. По данным ГИБДД Башкирии, мопедом управлял 17-летний местный житель. Его госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы.

По факту аварии начато разбирательство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП. Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых пострадали 12 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб мужчина, перевернувшись на мотоблоке.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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