В Башкирии 4 человека попали в больницу после столкновения с опорой

12:45, 15 май 2022

В Октябрьском районе Уфы столкнулись попутные легковушки «Богдан-2110» и «Лада Веста», после чего последняя влетела в электроопору.







Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, ДТП произошло накануне около двух часов ночи на улице Города Галле. В результате аварии 50-летнего водителя «Весты» и три его пассажира — две женщины и одного мужчину – госпитализировали. Установлено, что 32-летний водитель «Богдана» был пьян.



- Результат освидетельствования показал 0,846 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данному факту начато разбирательство, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии юноша на мопеде пострадал в аварии с «Ладой».

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Фото: ГИБДД по РБ