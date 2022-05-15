В Башкирии 4 человека попали в больницу после столкновения с опорой
12:45, 15 май 2022
В Октябрьском районе Уфы столкнулись попутные легковушки «Богдан-2110» и «Лада Веста», после чего последняя влетела в электроопору.
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, ДТП произошло накануне около двух часов ночи на улице Города Галле. В результате аварии 50-летнего водителя «Весты» и три его пассажира — две женщины и одного мужчину – госпитализировали. Установлено, что 32-летний водитель «Богдана» был пьян.
- Результат освидетельствования показал 0,846 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По данному факту начато разбирательство, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии юноша на мопеде пострадал в аварии с «Ладой».