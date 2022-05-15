Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову

В Башкирии нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову

20:28, 15 май 2022

В Янауле нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову

Ранее сообщалось, что женщина пропала 6 мая, а её поисками занялись волонтёры и полиция. Со слов родственников, Гульнара вышла в магазин и не вернулась.

Сегодня стало известно, что тело женщины нашли в лесополосе.

Предполагается, что она умерла от насильственной смерти, т.к. на теле были следы удушения. Предположительно известен мотив преступления - она заняла у знакомых довольно крупную сумму денег.

Задержан предполагаемый 31-летний убийца, который полностью признал свою вину.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: https://vk.com/id407313896?w=wall-34762899_1002691
Теги: Янаул поиск происшествия
Читайте также

В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
Происшествия в Башкирии
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
В Башкирии без вести пропала 28-летняя Карина Савина из Уфы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии без вести пропала 28-летняя Карина Савина из Уфы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: