В Башкирии нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову
20:28, 15 май 2022
В Янауле нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову
Ранее сообщалось, что женщина пропала 6 мая, а её поисками занялись волонтёры и полиция. Со слов родственников, Гульнара вышла в магазин и не вернулась.
Сегодня стало известно, что тело женщины нашли в лесополосе.
Предполагается, что она умерла от насильственной смерти, т.к. на теле были следы удушения. Предположительно известен мотив преступления - она заняла у знакомых довольно крупную сумму денег.
Задержан предполагаемый 31-летний убийца, который полностью признал свою вину.
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