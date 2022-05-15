В Башкирии нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову

20:28, 15 май 2022

В Янауле нашли мертвой пропавшую 34-летнюю Гульнару Бадертдинову



Ранее сообщалось, что женщина пропала 6 мая, а её поисками занялись волонтёры и полиция. Со слов родственников, Гульнара вышла в магазин и не вернулась.



Сегодня стало известно, что тело женщины нашли в лесополосе.



Предполагается, что она умерла от насильственной смерти, т.к. на теле были следы удушения. Предположительно известен мотив преступления - она заняла у знакомых довольно крупную сумму денег.



Задержан предполагаемый 31-летний убийца, который полностью признал свою вину.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram