Три человека погибли в аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии
08:08, 16 май 2022
Сегодня, 15 мая, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с погибшими.
Авария произошла около десяти часов вечера на 21 км автодороги Дюртюли-Бураево. По имеющимся данным, столкнулись "КамАЗ" и встречная "Лада Гранта".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира "Лады" от полученных травм скончались. Обстоятельства произошедшего уточняются.
На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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