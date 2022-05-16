Три человека погибли в аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии

08:08, 16 май 2022

Сегодня, 15 мая, в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с погибшими.



Авария произошла около десяти часов вечера на 21 км автодороги Дюртюли-Бураево. По имеющимся данным, столкнулись "КамАЗ" и встречная "Лада Гранта".



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира "Лады" от полученных травм скончались. Обстоятельства произошедшего уточняются.



На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ