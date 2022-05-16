В Башкирии запустили горячую линия по укусам клещей
14:52, 16 май 2022
Роспотребнадзор по РБ 16 мая запустил горячую линию для жителей Башкирии по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
Она будет работать до 27 мая включительно по номеру: 8-800-700-90-30 с 10.00 до 16.00.
Операторы ответят на все интересующие вопросы и проконсультируют о действиях в случае укуса клеща, расскажут о графике работы профильных лабораторий, напомнят об основных методах защиты от этих животных, а также признаках заболеваний, переносимых кровопийцами.