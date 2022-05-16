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В Башкирии запустили горячую линия по укусам клещей

В Башкирии запустили горячую линия по укусам клещей

14:52, 16 май 2022

Роспотребнадзор по РБ 16 мая запустил горячую линию для жителей Башкирии по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Она будет работать до 27 мая включительно по номеру: 8-800-700-90-30 с 10.00 до 16.00.

Операторы ответят на все интересующие вопросы и проконсультируют о действиях в случае укуса клеща, расскажут о графике работы профильных лабораторий, напомнят об основных методах защиты от этих животных, а также признаках заболеваний, переносимых кровопийцами.

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Источник: www.bashinform.ru
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