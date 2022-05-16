В Башкирии в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки

15:08, 16 май 2022

В Стерлитамакском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла около 14:00 часов на 154 км Уфа-Оренбург. По предварительным данным, столкнулись "Geely Emgrand" под управлением 36-летнего мужчины и встречный грузовик "Skania", за рулём которого находился 48-летний житель Оренбургской области.



В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП устанавливаются.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии