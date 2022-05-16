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В Башкирии подожгли венки у памятника неизвестному солдату

В Башкирии подожгли венки у памятника неизвестному солдату

16:08, 16 май 2022

В селе Новобелокатай на ул Советской вандалы подожгли венки у памятника неизвестному солдату. Монумент сейчас стоит черный от копоти, по данным местных жителей, к нему подходил мужчина в куртке с капюшоном, после чего венки у подножия памятника загорелись. В полиции сейчас ищут злоумышленников.

— Сегодня около 14.30 в дежурную часть Отделения МВД России по Белокатайскому району поступило сообщение о возгорании около памятника солдату. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка обстоятельств, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — отметили в пресс-службе МВД по РБ

Местные жители отреагировали в соцсетях очень остро:


— Зафиксирован ужасный факт вандализма в районе. Неизвестные подожгли венки у памятника солдату. Ведется проверка. Виновных найдут и обязательно накажут! — написал глава района Масхут Минигалин.

— Это просто какая-то дичь, чем людям помешал этот памятник и венки. Мы же не в Латвии живем. Обязательно поймать виновных и заставить очистить памятник от копоти и покрасить его, — поделилась мнением местная жительница Эльвира Махмутова.

— Докатилось и до нас эхо Украины или это просто алкаши местные решили выместить на памятнике свою злость. Может подростки что снимали в Tik-tok, в любом случае, виновных нужно найти, — написал Айдар, житель села Новобелакатай.

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Источник: proural.info
Фото: Масхут Минигалин
Теги: Белокатайский район происшествия
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